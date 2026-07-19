고경표 치아가 깨졌다./사진제공=MBC

고경표 치아가 깨졌다./사진제공=MBC

고경표가 놀이공원 한복판에서 치아가 깨진다.19일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘놀러코스터’에서는 놀이공원 하루 두 탕에 도전한 ‘놀친자’ 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 월미도를 방불케 하는 이동식 놀이공원에서 험한 것들을 마주한다.해가 저물 무렵 두 번째 놀이공원으로 출발한 멤버들은 화려한 조명과 이색 놀이기구가 가득한 이동식 놀이공원에 도착한다. 쉴 새 없이 돌아가는 형태의 놀이기구들이 네 사람의 혼을 쏙 빼놓는 가운데, 고경표는 놀이공원 한복판에서 치아까지 깨졌다고 해 이목이 쏠린다.치아가 깨졌음에도 고경표는 당황하지 않고 대충 수습한 뒤 형들을 따라 대표 어트랙션인 클래식 롤러코스터에 도전장을 내민다. 다른 놀이공원의 롤러코스터와 달리 조립식인 이번 롤러코스터는 레일에서 튕겨 나갈 것 같은 거친 승차감을 자랑한다. 특히 롤러코스터 강자 고경표마저 롤러코스터를 처음 타고 충격에 빠졌던 SNS 속 화제의 남매처럼 기절과 기상을 반복한다.네 사람은 심상치 않은 외관의 공포 테마 다크 라이드 어트랙션을 보고 흥미를 보인다. 겁쟁이 형들 대신 어트랙션에 올라탄 고경표와 빠니보틀은 사방에서 튀어나오는 공포 효과들로 인해 눈물과 비명을 터트렸다고 해 관심이 모인다.맏형 최강록은 의외의 인형 뽑기 실력을 뽐낸다. 인형을 건드리기만 할 뿐 잡아 올리지 못하는 동생들을 보며 “내가 나설게”라고 두 팔을 걷어붙인 최강록은 원샷 원킬 신기술을 선보인다. 이에 뜻밖의 재능을 발견한 인형 뽑기 초고수, 최강록의 인형 뽑기 백전백승 노하우가 주목된다.한편, '놀러코스터'는 지난달 21일 2.1%로 출발했지만, 2회 1.8%, 3회 1.7%로 하락한 데 이어 최근 방송에서는 1.2%까지 떨어지며 자체 최저 시청률을 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr