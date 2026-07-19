유재석이 브레인 면모를 뽐낸다./사진제공=SBS

유재석이 브레인 면모를 뽐낸다./사진제공=SBS

유재석의 브레인 면모와 팀워크에 제작진이 비상에 걸렸다.19일 오후 6시 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’은 다음 녹화 출근 시간이 걸린 ‘출근 야호’ 레이스로 진행된다.최근 진행된 녹화에서 멤버들은 출근 시간을 조정할 수 있는 '시간 자판기'와 고액의 상품이 걸린 '상품 자판기' 이용에 필요한 코인을 차지하기 위해 두 가지 수상 미션에 도전했다.첫 번째 미션은 빠른 속도의 수상 레저 기구에 탑승한 채 물수건을 끝까지 지켜내야 하는 ‘물수건 보디가드’였다. 2인 1팀으로 진행되는 만큼 시작부터 치열한 견제와 심리전이 이어졌다. 양세찬은 보트를 운전하는 직원에게 더 거칠게 운전해달라며 은밀한 로비를 감행하는 승부수를 던졌다.건물 3층 높이에 육박하는 초대형 워터 슬라이드를 타고 내려와 부표 위에 쌓인 튜브를 더 많이 물속으로 떨어뜨리는 ‘인간 볼링’ 미션도 펼쳐졌다. 슬라이드 꼭대기에 선 멤버들은 "토할 것 같다"며 공포에 질린 채 서로 순서를 미뤘다. 반면 김종국은 미션이 시작되자마자 룰을 빠르게 분석하고 자신만의 전략을 세웠다.멤버들의 팀워크를 시험하는 ‘동상이몽 퀴즈’도 진행됐다. 제시된 정답을 보고 떠오르는 키워드를 서로 겹치지 않게 작성한 뒤, 대표 한 명이 이를 조합해 정답을 맞히는 미션이었다. 하하는 '전봉준' 관련 문제에 '홍길동'을 적고도 정작 이유를 설명하지 못했고, 유재석은 유추하기 어려운 문제까지 막힘없이 풀어내며 또 한 번 브레인 면모를 입증했다. 예상 밖의 팀워크로 연이어 정답을 맞힌 멤버들은 "제작진이 웃음을 잃었다. 우리 16년이야"라며 자신감을 보여 제작진에 비상이 걸렸다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr