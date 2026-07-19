사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

배우 정소민이 휴양지에서 담은 자연스러운 일상 사진을 공개하며 편안하면서도 청량한 매력을 드러냈다.정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 정소민은 거울 앞에서 셀카를 촬영하며 카메라를 바라보고 있다. 핑크 컬러 슬리브리스 상의에 연두빛 하의를 매치했고 한쪽 어깨에는 블루 컬러 니트를 걸친 채 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리며 차분한 분위기를 자아냈다. 거울에는 뒷모습까지 함께 비쳐 담기며 공간의 편안한 분위기를 더했다.다른 사진에서 정소민은 핑크와 화이트 컬러가 어우러진 브라톱 차림으로 바위 앞에 서 있다. 선글라스를 머리 위에 올린 채 한 손으로 잡아주며 윙크를 짓고 있고 뒤편에는 줄무늬 타월이 놓여 있어 여름 휴양지의 여유로운 분위기를 전했다.또 다른 사진에서 정소민은 돌담을 배경으로 주변을 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 블루 컬러 상의 위에 화이트 가디건을 걸쳤고 짧은 헤어스타일과 실버 이어링이 어우러져 담백한 분위기를 완성했다.이어 정소민은 나무가 우거진 야외 공간에 앉아 옆을 바라보고 있다. 네이비 컬러 버킷햇과 블루 상의, 화이트 가디건을 함께 착용했고 한쪽으로 땋은 머리와 차분한 표정이 어우러져 편안한 휴식의 순간을 담아냈다.이를 본 팬들은 "정말 좋아해요 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "누나 아름답고 이쁘네요", "넘 아름다운 소민누나", "내 사랑스러운 소녀" 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생으로 37세인 정소민은 최근 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '딜러' 출연을 확정 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr