방송인 유재석이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 국민 MC 유재석이 허경환 조카들을 위해 선뜻 지갑을 열며 훈훈한 미담을 만들었다.18일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '쩐의 전쟁 in 구미' 2편이 공개된 가운데, 허경환의 여동생과 두 조카가 깜짝 등장해 반가움을 안겼다.앞서 허경환은 구미에서 촬영하던 중 여동생에게 전화를 걸어 "오빠가 주소 보낼 테니까 애들 데리고 와라. 용돈 좀 받을 수 있을 것 같다"고 말해 궁금증을 자아냈다. 이에 유재석도 "이왕 이렇게 된 거 동생 분 오시라고 해라"며 흔쾌히 가족 초대를 허락했고, 멤버들 역시 허경환 가족과의 만남을 기대했다.잠시 뒤 식당에는 허경환의 여동생과 두 조카가 모습을 드러냈다. 허경환의 여동생은 이선민 부모님의 옆집에 살고 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했고, 반가운 인사 속에 화기애애한 분위기가 이어졌다.주우재는 허경환 조카를 바라보며 "조카가 삼촌이랑 키가 비슷하네"라고 장난을 던졌고, 멤버들 역시 허경환을 놀리며 현장을 웃음바다로 만들었다. 귀여운 조카들의 등장에 촬영장은 한층 더 따뜻한 분위기로 물들었다.두 조카는 "허경환 삼촌 조카 김리나입니다", "김리아입니다"라고 또박또박 자신을 소개했고, 하하는 "구미의 카리나 아니냐"며 특유의 재치 있는 입담으로 분위기를 띄웠다. 멤버들은 "여동생이 정말 미인이시다", "허씨 집안이 다 잘생겼다"며 칭찬을 아끼지 않았다.무엇보다 눈길을 끈 것은 유재석의 행동이었다. 유재석은 곧바로 겉옷에서 지갑을 꺼내 조카들에게 용돈을 건넸다. 그러면서 가만히 있는 멤버들을 향해 "너희들은 왜 가만히 있냐"고 말해 웃음을 안겼다.이에 하하는 능청스럽게 "이거 같이하는 거다"라고 말하며 마치 함께 용돈을 주는 것처럼 행동해 폭소를 유발했다. 하지만 실제로는 유재석이 혼자 선뜻 지갑을 열어 허경환의 조카들에게 용돈을 쾌척했고, 예상치 못한 '용돈 플렉스'에 현장은 훈훈함으로 가득 찼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr