이채영이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

프로미스나인 이채영이 3년 전 불거진 전자담배 사진 삭제 구설을 뒤늦게 언급했다./사진='입만 열면' 유튜브 채널 캡처

프로미스나인 이채영이 3년 전 불거진 전자담배 사진 삭제 구설을 뒤늦게 언급했다./사진='입만 열면' 유튜브 채널 캡처

프로미스나인 이채영이 3년 전 불거진 전자담배 사진 삭제 구설을 뒤늦게 언급했다.16일 유튜브 채널 '입만열면'에는 이용진의 거짓말 탐지기 토크쇼 '트루만쇼' 24회 예고 영상이 공개됐다. 프로미스나인 멤버 이채영과 이나경이 게스트로 출연했다.이채영은 거짓말 탐지기를 착용한 채 2023년 불거졌던 전자담배 사진 구설을 꺼냈다. 당시 이채영이 SNS에 올린 사진에서 전자담배로 추정되는 물건이 포착됐고, 게시물이 곧바로 삭제되면서 흡연 의혹이 제기된 바 있다.그동안 별다른 입장을 밝히지 않았던 이채영은 "내가 사진을 올렸는데 전자담배가 찍힌 거다"라고 당시 상황을 설명했다. 이어 "그 전자담배 회사에서 연락이 되게 많이 왔다"고 말해 웃음을 안겼다. 다만 해당 물건의 주인이나 흡연 여부에 관한 구체적인 해명은 예고 영상에 담기지 않았다.이나경과의 솔직한 대화도 이어졌다. "솔직히 채영이는 우리 집에 안 왔으면 좋겠다"는 질문에 이나경은 "채영이랑 나랑 되게 유치하게 싸운 적이 있긴 하다"고 답했다. 이에 이채영은 "이거 너무 부끄럽다. 제발 얘기하지 마"라며 당황한 반응을 보였다.'트루만쇼'는 매주 목요일 '입만열면' 채널에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr