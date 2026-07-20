배우 김무열이 데뷔 27년 만에 첫 공식 팬미팅을 열고 국내 팬들과 만난다./사진제공=프레인TPC

배우 김무열이 데뷔 27년 만에 첫 공식 팬미팅을 열고 국내 팬들과 만난다./사진제공=프레인TPC

1999년 데뷔한 배우 김무열이 데뷔 27년 만에 첫 공식 팬미팅을 열고 국내 팬들과 만난다.김무열은 오는 8월 23일 오후 3시 가빈아트홀에서 '2026 KIM MOO YUL 1st FANMEETING 마주'를 개최한다. 김무열이 직접 이름을 지은 팬미팅 '마주'는 팬들의 마음을 더 가까이 마주하고, 서로 마주 보는 시간이 되기를 바라는 의미를 담은 순우리말이다. 첫 공식 팬미팅인 만큼 다양한 이야기와 무대, 프로그램으로 팬들과 특별한 시간을 함께할 예정이다.함께 공개된 포스터에는 화이트 슈트와 개성 있는 안경을 매치한 김무열의 모습이 담겼다. 특유의 묵직한 분위기와 깊은 매력이 어우러져 팬미팅에서 선보일 새로운 모습에도 관심이 쏠린다.김무열은 탄탄한 연기력과 폭넓은 캐릭터 소화력을 바탕으로 드라마, 영화, 뮤지컬을 넘나들며 필모그래피를 쌓아왔다. 영화 '사이간'으로 데뷔한 뒤 뮤지컬 '킹키부츠', '쓰릴 미', 드라마 '나쁜 녀석들 : 악의 도시', '트롤리', 넷플릭스 시리즈 '소년심판', '스위트홈 시즌2·3', 영화 '최종병기 활', '기억의 밤', '악인전', '대외비', '범죄도시4' 등에 출연하며 꾸준히 연기 변신을 이어왔다.최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서는 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 강렬한 존재감과 액션 연기로 호평받으며 글로벌 시청자들의 관심을 모았다. 이번 팬미팅을 통해 팬들과 한층 가까이 소통할 김무열의 행보에도 이목이 쏠린다.'2026 KIM MOO YUL 1st FANMEETING 마주' 티켓은 티켓링크에서 단독 판매하며, 일반 예매는 오는 24일 오후 8시 시작된다. 자세한 사항은 레드슬리퍼스 SNS에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr