이주승이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 이주승이 우승 상금 1억 원을 전액 기부한 이유를 밝혔다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 이주승이 우승 상금 1억 원을 전액 기부한 이유를 밝혔다.지난 17일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 이주승이 어머니, 할머니와 함께한 특별한 하루를 공개했다.이주승은 어머니와 함께 토마토주스와 각종 밑반찬을 준비하며 하루를 시작했다. 이어 얼마 전 무지개다리를 건넌 반려견 코코를 그리워하는 어머니를 위해 러그를 선물하며 마음을 전했다.이후 음식을 들고 향한 곳은 조부모의 집이었다. 이날의 주인공은 할머니였다. 이주승은 올해 초 반려견 코코를 떠나보낸 데 이어 할아버지까지 세상을 떠난 뒤 큰 슬픔을 겪은 할머니를 위해 일주일에 한두 번씩 찾아가 말동무가 되고 있다고 밝혔다.아직 슬픔에서 벗어나지 못한 할머니를 위해 분위기를 바꾸려던 이주승은 최근 ENA 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나' 우승 트로피와 상금 1억 원 전액 기부 후원증서를 꺼내 보였다.생전 이주승을 '이 감독'이라고 부르며 감독의 꿈을 응원했던 할아버지를 떠올리게 하는 순간이었다. 이주승은 할아버지의 뜻을 이어 우승 상금 1억 원 전액을 한부모가족복지시설에 기부했다고 밝혔다. 그는 "상금 받았는데 전액 기부했어요. 할아버지가 항상 봉사하라고 하셨잖아요"라고 말해 뭉클함을 안겼다.또한 서바이벌 최종 각본을 집필하던 중 할아버지의 장례를 치렀다고 밝힌 그는 "슬픔을 잊으려고 더 몰입했던 것 같다"며 "(우승은) 할아버지가 도와주신 것 같기도 하다"고 털어놨다. 이어 할아버지를 향한 그리움과 감사함에 끝내 눈시울을 붉혔다.이주승은 할아버지 사진 앞에 트로피와 후원증서를 나란히 놓은 뒤 한동안 자리를 떠나지 못했다. 그는 "할아버지와 마음속으로 대화를 나누었다. 함께하지 못해 아쉽지만 보고 계신다고 생각하면 위로가 된다"며 그리움을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr