김용빈이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

트로트 가수 김용빈, 손빈아, 추혁진 트로트 92즈가 뭉친다.오는 16일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 트로트 프린스 김용빈과 절친 추혁진의 이천 여행기가 이어진다. 특히 두 사람의 또 다른 절친이자 핫한 트로트 가수 손빈아까지 합류한다.이날 공개되는 VCR 속 김용빈은 서프라이즈로 추혁진 어머니와 이모들을 찾아갔다. 앞선 방송에서 김용빈을 격하게 반겨 주신 추혁진의 어머니, 이모들은 이날도 얼굴 가득 미소를 지으며 즐거워한다고. 이때 또 다른 깜짝 손님이 등장해 추혁진 어머니와 이모들을 놀라게 했다. 바로 김용빈, 추혁진과 92년생 동갑내기 절친인 트로트 가수 손빈아였다.김용빈, 손빈아, 추혁진. 경연 프로그램에 함께 출연하며 친해진 동갑내기 절친 3인방이 모이자 왁자지껄 웃음이 끊이지 않았다. 그러던 중 세 남자가 저마다 운동 자부심을 보였다. 힘이 좋기로 소문난 ‘트로트 장사’ 손빈아. ‘아이돌 출신’으로 재빠른 추혁진. 반면 '트로트 왕자님' 김용빈의 운동 자부심에 모두 의아함을 자아냈다.이에 김용빈은 “(학창 시절) 계주 선수였다”라며 발끈했다. 이를 본 손빈아는 김용빈의 운동 신경에 깜짝 놀랐던 일화를 공개하며 “우사인 볼트인 줄 알았다”라고 비하인드를 밝힌다. 결국 즉석에서 달리기 시합으로 결판으로 내기로 한 트로트 92즈. 과연 자존심을 건 달리기 승부에서 승리를 거머쥐는 것은 김용빈, 손빈아, 추혁진 중 누구일까.또, 이날 방송에서는 병아리 편셰프 김용빈이 두 절친들을 위해 스페셜한 요리들을 대접할 전망이다. 함께 요리하는 세 남자의 남다른 우정도 모두 공개된다. 절친들과 함께라 더욱 즐거울 김용빈의 이천 여행기 두 번째 편은 오는 16일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr