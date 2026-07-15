CORTIS 2nd EP GREENGREEN Album Photo / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 코르티스(CORTIS)가 미니 2집으로 발매 3개월 차에 빌보드 메인 차트에서 의미 있는 순위 상승을 기록했다.14일 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 18일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린)은 '빌보드 200'에서 82위를 기록했다. 차트에 들어온 지 9주째에 접어든 이 음반은 지난주보다 15계단 상승한 순위를 보였다. 5월 23일 자 차트에 3위로 처음 진입한 이후 이름을 올리고 있으며, 이는 최근 5년간 데뷔한 K-팝 보이그룹 중 단일 음반 기준 가장 오랜 기간 차트인한 기록이다.다른 부문 차트에서도 순위가 올랐다. 주간 음반 판매량을 산정하는 '톱 앨범 세일즈'에서는 전주 대비 1계단 상승한 6위에 랭크됐고, '월드 앨범' 차트에서는 2위를 유지했다. '아티스트 100'에서는 지난주 73위에서 이번 주 56위로 반등했다. 아울러 타이틀곡 'REDRED'는 '글로벌 200' 70위, '글로벌(미국 제외)' 36위에 오르며 11주째 차트에 머물렀다.음반 판매량도 누적되고 있다. 써클차트의 올해 상반기 결산 기준 6월 말까지의 누적 판매량은 288만 5985장으로 집계됐다. 발매 첫 주 231만 장의 판매량을 기록한 데 이어 지속해서 판매가 이어지며 누적 300만 장 돌파를 앞두고 있다.타이틀곡 'REDRED'는 국내외 음원 플랫폼에서 좋은 성적을 내고 있다. 해당 곡은 14일 기준 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국' 차트에서 80일 연속 1위를 지켰다. 이는 올해 발매된 국내 음원 중 최장기간 기록이다. 지난 12일에는 스포티파이 '데일리 톱 송 한국' 차트에서 통산 70번째 정상에 오르며 K팝 그룹 단일곡 기준 최다 1위 기록을 경신했다.한편 코르티스는 첫 번째 투어 '2026 CORTIS TOUR ' 일정을 앞두고 있다. 이들은 오는 18일과 19일 인천 인스파이어 아레나에서 첫 공연을 개최하며, 8월 22일과 23일에는 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 1주년 기념 공연을 연다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr