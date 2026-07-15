곽튜브가 생후 100일 된 아들 태산의 남다른 운동신경에 놀라움을 감추지 못한다./사진제공=KBS2

곽튜브가 생후 100일 된 아들 태산의 남다른 운동신경에 놀라움을 감추지 못한다./사진제공=KBS2

곽튜브가 생후 100일 된 아들 태산의 남다른 운동신경에 놀라움을 감추지 못한다.15일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 629회 '내겐 가장 예쁜 너' 편에는 곽튜브와 아들 태산의 일상이 담긴다.태산은 매트 위에서 발을 움직이다가 한쪽 다리를 넘기며 뒤집기를 시도한다. 이어 장딴지에 힘을 준 채 몸을 돌리는 데 성공해 곽튜브를 놀라게 한다.곽튜브는 아들의 모습을 지켜보다 "장사야 장사"라며 감탄한다. 태산은 뒤집기에 재미를 붙인 듯 미소를 지으며 같은 동작을 반복하고, 이를 본 곽튜브 역시 흐뭇한 표정을 감추지 못한다.특히 태산은 뒤집기에 성공한 뒤 카메라를 바라보며 환하게 웃는다. 곽튜브는 "태산이가 엄마의 운동 신경을 닮은 것 같다"고 말한 뒤 "축구선수를 시켜도 될 것 같아"라며 벌써 아들의 진로를 고민해 웃음을 안긴다. 앞서 곽튜브는 지난해 11월 다섯 살 연하의 공무원과 결혼했다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr