이상윤과 기희현이 데이트를 즐기고 있는 모습. / 사진=기희현 SNS

사진=기희현 SNS

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공개 연애 중인 그룹 다이아 출신 기희현(31)과 모델 이상윤(29)이 달콤한 데이트 순간을 공유했다.기희현은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "비가 오니까 놀거리가 많아져 버려"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 기희현이 이상윤과 함께 짤들 속 포즈들을 따라 하고 있는 모습. 특히 기희현은 하나의 게시물 전체를 럽스타그램으로 도배해 눈길을 끌었다.앞서 기희현은 지난달 자신의 SNS에 이상윤과 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하며 연애 중임을 밝혔다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr