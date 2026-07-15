이솔이가 여성암 치료를 마친 뒤에도 이어지는 불안과 일상을 대하는 달라진 태도를 털어놨다./사진=이솔이 SNS 캡처

이솔이가 여성암 치료를 마친 뒤에도 이어지는 불안과 일상을 대하는 달라진 태도를 털어놨다./사진=이솔이 SNS 캡처

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 여성암 치료를 마친 뒤에도 이어지는 불안과 일상을 대하는 달라진 태도를 털어놨다.이솔이는 14일 자신의 계정에 "일상에서 행복을 찾아내는 능력 기르기"라는 글과 함께 브이로그 영상을 게재했다.영상에는 환자복을 입고 병원 대기실에 앉아 검사 결과를 기다리는 이솔이의 모습이 담겼다. 올해 서른아홉이라고 밝힌 그는 "아직 오지도 않은 미래 때문에 오늘을 먼저 잃어버리지 말자"라고 마음을 다잡았다. 이어 "이틀 뒤엔 결과가 나온다"며 치료 이후에도 반복되는 검진에 대한 긴장감을 내비쳤다.이솔이는 "치료를 마치고 나면 세상이 단번에 아름다워 보이고 저절로 긍정적인 사람이 될 거라는 건 지극히 낭만적인 오해였는지도 모르겠다"고 운을 뗐다. 이어 "긴 치료가 끝난 뒤에도 삶은 바로 아름다워지지 않더라. 일상은 여전히 어렵고 때로는 무기력했으며 이유를 알 수 없는 우울감이 불쑥 마음을 스치고 가기도 했다"고 고백했다.치료 후 달라진 점에 대해서는 삶을 바라보는 자신의 시선을 꼽았다. 그는 "치료를 마치고 달라진 게 있다면 내가 그토록 기대한 일상이 아니라 되려 이 삶을 바라보는 내 시선이었다"며 "두려움은 사라지지 않았다. 감사와 긍정도 저절로 찾아오지 않았다"고 말했다.또 "여전히 불확실한 미래를 살아야 하는 확률 싸움을 하고 있다"면서도 "다만 두려움을 품은 채로도 오늘을 살아가는 법을 조금씩 배우고 있다"고 밝혔다.이솔이는 평범한 하루를 이어가는 일이 자신에게 중요한 의미가 됐다고 설명했다. 그는 "특별한 것 없는 일상을 보내고, 할 수 있는 일을 하며 존재 이유를 찾고, 사랑하는 이들과 시간을 보내면서 평소와 다름없는 하루를 살아내는 것"이라고 적었다.끝으로 "두려움이 없어야 잘 사는 것이 아니라 두려움과 함께 서서 내 삶을 계속 사랑해 보려는 용기, 모든 것에 유연해지면서도 끝내는 행복을 올리는 그 단단한 태도야말로 지난 아픔들이 내게 남겨 준 가장 값진 유산이 아닐까"라고 덧붙였다.이솔이는 지난해 4월 여성암 진단 사실을 알렸다. 항암 치료를 마친 뒤 현재 정기 추적 검사를 받으며 건강을 관리하고 있다. 그는 2020년 박성광과 결혼했으며 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 함께 출연했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr