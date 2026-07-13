그룹 NCT WISH의 일본 싱글 'YO-I-DON!' 티저 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH의 일본 팬미팅 현장. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 일본 신곡 'YO-I-DON!'을 공개하며 현지 활동을 이어간다.'NCT WISH'는 13일 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 일본 두 번째 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'의 더블 타이틀곡 'YO-I-DON!'을 발매했다. 지난달 22일 먼저 공개된 'BOY MEETS GIRL'에 이어 두 번째 타이틀곡을 선보이며 싱글 프로젝트를 완성했다.'YO-I-DON!'은 일본에서 출발 신호를 의미하는 구호에서 착안한 곡이다. 유로비트 감성의 댄스팝 사운드 위에 새로운 시작과 꿈을 향해 힘차게 나아가는 설렘을 담았다. 함께 공개된 뮤직비디오에는 멤버들이 큐피드의 황금 날개 트로피를 차지하기 위해 레이스를 펼치는 이야기가 담겼다.신곡 공개에 앞서 NCT WISH는 지난 11~12일 일본 도쿄 케이오 아레나에서 팬미팅을 개최했다. 총 4회 공연은 모두 매진됐으며, 약 4만 명의 관객이 현장을 찾았다. 공연에서는 'YO-I-DON!'과 'BOY MEETS GIRL' 무대를 처음 선보이며 팬들과 만났다.한편 NCT WISH는 오는 15일 일본에서 두 번째 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'의 실물 음반을 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr