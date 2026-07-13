배우 유인나가 '도깨비 10주년 여행'을 마무리했다. / 사진=방송 화면 캡처

배우 유인나가 '도깨비 10주년 여행'을 마무리했다. / 사진=방송 화면 캡처

배우 유인나가 '도깨비 10주년 여행'을 마무리했다.지난 12일 방송된 tvN 20주년 에디션 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(연출 황다원, 이하 '도깨비 10주년 여행')' 최종회에서는 드라마 '쓸쓸하고 찬란하神-도깨비(이하 '도깨비')'의 방영 10주년을 기념해 강릉으로 여행을 떠난 유인나의 마지막 이야기가 그려졌다.유인나는 이동욱이 극 중에서 사용했던 샤워캡을 씌우며 장난을 치는가 하면, 바닷가를 함께 걷는 모습으로 '피치 커플'을 그리워하던 시청자들에게 환호를 받았다. 오랜 시간이 흘렀음에도 변함없는 두 사람의 유쾌한 티키타카는 반가움을 안겼다.김고은과의 케미도 빛났다. 유인나는 아침부터 김고은의 모든 모습을 귀여워하면서도 "씻어야지"라며 챙기는 다정한 모습으로 극 중 '치킨집 사장 써니와 아르바이트생 은탁'의 관계를 떠올리게 했다.설거지를 건 윷놀이 대결에서는 '전생 남매' 공유와 호흡을 자랑했다. 극 중 전생의 친남매였던 두 사람은 시작부터 잘 맞는 호흡을 보였고 연이은 '모' 행진으로 승리를 이끌었다. 유인나의 "모야, 모야! 왜 이렇게 잘해"라는 추임새와 승리의 춤사위를 선보였다. 유인나는 10년 동안 '도깨비'를 사랑해 온 시청자들의 사연을 읽어 내려가며 감동을 더했다.마지막 장소인 드로잉 사진관에서 유인나는 직접 그림을 완성하고 함께 사진을 남기며 추억을 마무리했다. 유인나는 "어릴 때로 돌아간 것처럼 모든 시간이 진심으로 찬란했어요. '도깨비' 많이 사랑해 주세요"라며 소감을 남겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr