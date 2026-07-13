김도현이 손하트를 하고 있다./텐아시아 DB

배우 김도현이 하이지음스튜디오에 새 둥지를 틀었다.13일 소속사 하이지음스튜디오는 “변화무쌍한 연기력을 바탕으로 자신만의 색깔을 구축해 온 배우 김도현과 전속계약을 체결했다. 끊임없는 도전과 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있는 김도현이 더욱 다채로운 활동을 펼칠 수 있도록 함께 나아가겠다”고 밝혔다.1999년 연극 ‘오셀로’로 데뷔한 김도현은 무대에서 탄탄한 내공을 쌓은 뒤 활동 영역을 매체로 확장했다. 드라마 ‘스토브리그’, ‘검은태양’, ‘재벌집 막내아들’, ‘눈물의 여왕’, ‘강남 비-사이드’ 등 굵직한 작품에서 입체적인 캐릭터 해석과 안정적인 연기력으로 자신만의 필모그래피를 구축한 바 있다.특히 올 상반기 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에서는 한민증권 만년 과장이자 내부 제보자 ‘예삐’ 방진목으로 분해 극의 중심축을 이끌었다. 사건의 핵심에서 묵직한 존재감을 발휘한 것은 물론 관록이 돋보이는 연기로 극의 몰입도를 높이며 시청자들의 호평을 이끌어냈다.한편, 하이지음스튜디오에는 배우 고보결, 권승우, 김지원, 노상현, 류해준, 배강희, 서은수, 송중기, 양경원, 오의식, 이찬주, 임철수, 정재광, 한지원 등이 소속되어 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr