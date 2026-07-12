사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

사진 = KBS2TV '불후의 명곡' 캡처

가수 강승윤이 군 복무를 마치고 오랜만에 방송에 복귀해 훈련병 시절 조교였던 그룹 방탄소년단 멤버 진에게 전폭적인 지원과 따뜻한 격려를 받았던 특별한 일화를 털어놨다.지난 11일 오후 6시 5분 방송된 KBS2TV '불후의명곡'에서는 부활의 데뷔 40주년을 기념하는 '아티스트 김태원 편'으로 진행돼 강승윤을 비롯해 김신의밴드, 육중완밴드, 이예지, 엔플라잉의 이승협과 유회승, 조째즈가 출연한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이찬원과 김준현은 군 전역 후 3년 만에 무대로 돌아온 올라운더 뮤지션 강승윤을 뜨겁게 반겼다.무대에 앞서 대기실에 들어선 강승윤은 "입대 직전 출연 당시 왕중왕전 진출권을 획득했으나 예상보다 입영 영장이 빠르게 발부되는 바람에 기회를 쓰지 못하고 입대했다"며 해당 티켓이 여전히 사용 가능한지 능청스럽게 물었다.이야기를 들은 출연자 조째즈는 단호하게 "유효기간이 만료돼 공소시효가 지났다"며 사과를 건네 주변을 폭소케 했다.군 생활을 얼마나 성실하게 수행했는지 간부들로부터 전문 부사관 스카우트 제안까지 받았다는 강승윤의 고백에 김신의밴드는 군 복무를 모범적으로 해낸 사람은 사회에서도 무엇이든 잘해낸다며 향후 음악 활동이 탄탄대로를 달릴 것이라는 훈훈한 덕담을 건넸다.무엇보다 복무 시절 세계적인 스타 방탄소년단 진과 얽힌 군대 일화가 큰 주목을 받았다. 강승윤은 입대 절차를 밟기 전부터 진이 먼저 개인 연락처를 수소문해 전화를 걸어왔다는 사실을 밝혀 좌중을 깜짝 놀라게 했다.당시 전화를 걸었던 진은 군대에서 자신과 함께 조교로 복무할 생각이 있다면 선발에 도움이 될 만한 유용한 비결을 아낌없이 전수해 주겠다며 남다른 후배 사랑을 보였다고 강승윤은 설명했다.비록 서로 시기가 맞지 않아 최종 조교 임무를 수행하진 못했지만 부대 안에서의 인연은 계속 이어졌다.강승윤은 훈련소 생활 도중 진이 지나가는 길에 본인을 발견하고 너무 과도하게 애쓰지 말라며 격려를 건넸고, 초코과자를 낱개가 아닌 한 상자 가득 선물해 준 일화를 덧붙였다. 훌륭한 조교의 배려 덕분에 부대 생활관 내부에서 순식간에 선망의 대상이자 영웅으로 등극할 수 있었다며 강승윤은 깊은 감사를 표했다.이 같은 일화가 공유되자 출연진들의 군대 시절 향수를 자극하는 발언들이 이어졌다. 이야기를 경청하던 엔플라잉의 유회승은 군대 내에서 초코과자가 지니는 막강한 위상을 대변하며 과자 한 개에 종교마저 바꿀 수 있을 정도로 대단한 가치를 지닌다고 공감했다.본인은 본래 종교가 없었던 터라 군 시절 해당 간식을 엄청나게 섭취했다고 유회승은 털어놔 웃음을 안겼다. 이에 질세라 육중완밴드의 육중완은 자신이 현역으로 복무하던 까마득한 시절에는 가수 현숙이 직접 위문 공연을 와 전 장병을 열광케 했다며 해묵은 군대 추억을 소환해 웃음바다를 만들었다.무대에는 오디션 프로그램 우승자 출신이자 올해 성년을 맞이한 신예 가수 이예지가 출연해 눈길을 끌었다. 이찬원은 그간 프로그램 내에서 줄곧 막내 자리를 지켜왔던 조째즈에게 "마침내 막내 탈출을 성공했다"며 축하를 건넸고, 조째즈는 온몸으로 기쁨을 표출하는 세리머니로 화답했다.상경한 지 2년 차에 접어들었다는 이예지는 서울 생활 중 대중교통만 이용하면 어떤 공연장이든 편리하게 이동할 수 있다는 점이 가장 마음에 든다며 스스로를 페스티벌 애호가로 소개했다. 이예지의 당찬 자기소개를 들은 육중완밴드는 자신들도 조만간 단독 공연을 개최할 예정이라며 즉석에서 관객 유치 활동을 벌여 대기실의 유쾌한 분위기를 마지막까지 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr