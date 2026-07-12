래퍼 그리가 '공부왕찐천재 홍진경'에 출연했다. / 사진=그리 SNS

래퍼 그리가 사랑꾼 면모를 보여줬다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 영상 캡처

방송인 김구라의 아들 그리가 여자친구를 향한 애정을 보여줬다.지난 11일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '2년 만에 만난 홍진경 패밀리 MT에서 대성통곡한 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 홍진경을 비롯해 남창희, 그리, 박휘순, 김인석 등이 함께 MT를 즐기는 모습이 담겼다.멤버들은 채널과 관련된 퀴즈와 다양한 게임을 마친 뒤 함께 식사하며 이야기를 나눴다. 그러던 중 그리는 갑자기 "먼저 가봐야겠다"며 자리에서 일어났다.그가 먼저 귀가를 결정한 이유는 몸이 좋지 않은 여자친구 때문이었다. 이를 들은 홍진경은 "여자친구 감기 걸렸다고 이렇게 가는 법이 있냐. 너무 사랑꾼 아니냐"며 놀라워했다.예상치 못한 반응도 이어졌다. 김인석이 갑자기 눈물을 보이자 남창희는 "여자친구 감기 걸려서 간다는데 운다"며 황당해했다. 이에 그리는 "여자친구가 아파서 안쓰러워서 우시는 거죠?"라고 물었고, 김인석은 "그냥 더 행복했으면 좋겠다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 그리는 현재 공개 연애 중이다. 그는 앞서 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연해 여자친구와의 결혼을 염두에 두고 있다는 취지의 발언을 해 화제를 모은 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr