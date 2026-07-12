1%대 시청률 전전하더니…뜬금 없는 '요리' 대결, 정호영·리센느 소환 ('최우수산')

‘역주행 신화’ 리센느가 ‘최우수산’에 뜬다.12일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 ‘최우수산’ 8회는 최우 ‘수산’ 콘셉트로 진행된다. 대세 아이돌 리센느의 리브, 메이, 제나가 첫 번째 게스트로 출격한다.최우‘수산’의 셰프로 변신한 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형은 당일 공수한 신선한 수산물을 사용해 손님들에게 맛있는 요리를 대접한다. 5명 모두 요리 예능 경험자로 수준급 요리 실력을 선보인다.언니들 없는 예능 첫 출연에 신난 리센느 ‘막내즈’의 폭로도 쏟아진다. 제나는 가장 꼰대라고 생각하는 언니 멤버로 리더인 원이를 꼽으며 꼰대 순위를 매긴다.일식의 대가 정호영이 예능 1.5인자들의 일일 요리 스승으로 등장한다. 멕시코에서 돌아오자마자 최우‘수산’을 찾아온 정호영은 멤버들에게 각종 요리 비법을 전수한다.한편, '최우수산'은 산속에서 펼쳐지는 각종 미션을 통해, 정상을 향한 처절한 경쟁을 펼치는 국내 최초 생고생 산중 버라이어티를 표방했다. 그러나 1%대 시청률 부진을 겪으면서 '최우수산'은 등산 소재를 내려놓고 기획의도를 1.5인자들의 예능 정상 정복기도 바꿨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr