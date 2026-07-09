염정아가 공식 행사에 참석해 말을 하고 있다./사진=텐아시아DB

'언니네 산지직송'이 한층 달라진 시즌3를 예고했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'언니네 산지직송'이 한층 달라진 시즌3를 예고했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

tvN 예능 '언니네 산지직송'이 한층 달라진 시즌3를 예고했다.지난해 방송된 '언니네 산지직송' 시즌2에는 염정아, 박준면, 임지연, 이재욱이 출연했지만, 새 시즌에서는 염정아를 제외한 멤버 전원이 교체됐다. 오는 30일 오후 8시 40분 첫 방송 되는 '언니네 산지직송 시즌3'는 대한민국 각지의 제철 식재료로 차려지는 밥상과 '찐가족' 사 남매의 케미를 담아내는 예능으로, 염정아를 중심으로 김선영, 강유석, 노윤서가 새롭게 호흡을 맞춘다..7일 공개된 하이라이트 영상에는 이전 시즌과는 다른 분위기가 담겼다. 창문을 사이에 두고 서로를 의심하는 염정아와 강유석, 제작진을 향해 "찍지 마! 찍지 마세요!"라고 외치는 김선영, "가만있지 않겠다"고 다짐하는 노윤서의 모습이 차례로 등장하며 심상치 않은 전개를 예고했다.여기에 강유석과 노윤서가 영문도 모른 채 배를 타고 어디론가 향하고, 예상치 못한 상황이 연이어 벌어지면서 '염 대장' 염정아까지 당황하는 모습이 이어진다. 김선영은 "내가 본 '산지직송'은 이런 게 아니었는데"라고 말하며 달라진 시즌3의 분위기를 예고했다. 앞서 그는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들' 시즌4에 출연했으나, 새 시즌 개편 시점에 하차했다.이번 시즌에는 더욱 강도 높은 노동 현장도 담긴다. 압도적인 규모의 멍게 수확을 비롯해 산과 들, 갯벌, 바다를 오가며 제철 특산물을 직접 채취하는 사 남매의 모습이 공개된다. 펄부터 밭까지 이어지는 작업에 "이게 말이 되냐고. 보통 일이 아닌데"라는 탄식이 터져 나오고, 노윤서는 "배도 타고 밭일도 하고 다 하네요"라고 말하며 한층 커진 스케일을 전했다.사 남매의 각기 다른 매력도 시즌3의 관전 포인트다. 염정아는 천방지축 동생들을 이끄는 '염 대장'으로 활약한다. 아침 체조부터 신입 교육까지 진두지휘하고, 능숙한 일머리로 고된 작업도 앞장서 해결한다. 제철 식자재를 아낌없이 활용한 밥상도 책임질 예정이다.둘째 김선영은 특유의 입담과 순수한 매력으로 웃음을 더한다. 일하는 내내 끊이지 않는 대화는 물론 LP 하나에도 행복해하는 모습으로 색다른 매력을 보여준다. 여기에 영어를 쏟아내는 부캐 '제니카'까지 소환하며 예능감을 발휘한다.강유석은 특유의 친화력과 능글맞은 매력으로 누나들은 물론 마을 어르신들과도 빠르게 가까워진다. '유임스딘'으로 변신해 예측 불가한 모습을 선보이고, 누나들과 눈만 마주쳐도 애교를 쏟아내는 '똥강아지' 같은 매력으로 분위기 메이커 역할을 맡는다.막내 노윤서는 밝은 에너지로 현장을 채운다. 엉뚱하면서도 통통 튀는 매력으로 선장들의 웃음을 이끌고, 언니들의 사랑을 받는 막내로 활약한다. 미대 출신다운 플레이팅 감각은 물론 언니들의 스타일링까지 책임지며 다재다능한 면모를 보여준다.조정석은 '언니네 초대가수(?)'로 등장해 현장 분위기를 끌어올리고, 박해준은 "다신 오나 봐라 내가"라는 말과 함께 예측하지 못한 활약을 펼친다. 사 남매와 특별 게스트들이 만들어낼 케미가 또 다른 볼거리가 될 전망이다.'언니네 산지직송 시즌3'는 오는 30일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr