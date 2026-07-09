전현무가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '내가 만난 사이코패스'에 출연한다. / 사진제공=MBN·SBS Plus

방송인 전현무가 '내가 만난 사이코패스'에서 바람피운 연인을 주제로 허영지와 논쟁을 벌여 웃음을 안긴다.오는 12일 첫 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 스릴러 토크 프로그램이다.'내가 만난 사이코패스' 1회에서는 배우자의 외도를 의심한 한 남성이 몰래카메라와 녹음기로 아내를 감시하다 법정에 서게 된 사연이 공개된다. 남성은 아내의 외도를 의심했다고 주장하지만, 그 과정에서 아내의 휴대전화를 몰래 확인한 사실도 밝혀진다. 이를 두고 출연진들은 의심만으로 상대를 감시하는 행동이 정당화될 수 있는지를 놓고 의견을 나눈다.특히 전현무는 "보통 휴대전화를 보진 않지만, 만약 봤다면 장면을 찍어뒀을 것"이라며 "차분하게 증거를 수집할 것"이라고 말한다. 이에 허영지가 "저는 그 자리에서 바로 물어볼 것 같다"고 하자, 전현무는 "그러면 안 된다. 상대방이 핑계를 찾는다"고 답한다. 출연진들의 다양한 반응이 이어진 가운데, 해당 사건의 전말에 관심이 쏠린다.또한 이날 방송에서는 '부부의 세계 경험자들'을 주제로 결혼에 대한 이야기가 이어진다. 출연진 중 유일한 기혼자인 넉살은 "결혼하고 많은 시간을 보내다 보니 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있다"고 말문을 연다. 이어 그는 "서로를 온전히 응원하는 관계라는 점이 좋다"고 밝혀 훈훈함을 자아낸다. 반면 결혼의 단점을 묻는 말에는 "나머지 모든 것"이라고 답해 웃음을 안긴다. 이후 전현무가 "오늘 하루 안에 다 말할 수 있냐"고 묻자, 넉살은 "24시간이 모자란다"고 덧붙여 눈길을 끈다.'내가 만난 사이코패스'는 12일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr