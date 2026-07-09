이다인이 지난 7일 둘째 아들을 출산했다. / 사진제공=휴먼메이드

배우 이승기·이다인 부부가 둘째 아들을 품에 안았다.한 매체는 지난 8일 이승기와 이다인의 둘째 아들 출산 소식을 보도했다. 관계자에 따르면 이다인은 지난 7일 아들을 품에 안았다. 산모와 아이 모두 건강한 상태로 알려졌다.앞서 이승기는 JTBC 예능 '히든싱어'에 출연해 둘째 임신 소식을 직접 밝힌 바 있다. 이다인은 별다른 연예계 활동 없이 태교에 전념해왔다.이승기, 이다인은 2023년 결혼했다. 2024년 첫 딸을 출산하고 2년 만에 둘째 아들을 낳았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr