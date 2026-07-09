빠니보틀이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'지구마불 세계여행'이 시즌4로 돌아온다. / 사진제공=ENA, TEO

지난해 기안84와 '태어난 김에 세계일주4'에 출연한 빠니보틀이 '지구마불 세계여행' 시즌4로 돌아온다. 한편 기안84는 '태계일주4' 제작발표회에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"라며 마지막 출연임을 알린 바 있다.오는 10월 방송되는 ENA '지구마불 세계여행4'는 기존 포맷을 확장한 '지구마불 여행 필름 페스티벌' 콘셉트로 시청자들을 찾는다. 빠니보틀, 곽튜브, 원지는 각자의 방식으로 세계를 여행하며 자신만의 여행 이야기를 담은 작품을 선보일 예정이다.'지구마불 세계여행'은 ENA와 TEO가 함께 제작한 여행 예능이다. 빠니보틀, 곽튜브, 원지가 김태호 PD가 설계한 세계여행 부루마불 게임에 참여해 주사위 결과에 따라 세계 곳곳을 여행하는 과정을 담는다. 시즌3까지 총 38개국의 여행기를 선보였으며, 해외 115개국에 판매됐다. 또한 유튜브 인기 급상승 동영상 1위와 시즌 통합 누적 조회수 7500만 뷰를 기록했다.제작진은 "이번 시즌은 곽빠원의 시네마틱 감성과 여행지의 다양한 매력을 더해 그 어느 때보다 특별한 여정을 준비했다"라며 "세 멤버들이 저마다의 스타일을 담아 만들어낼 영화 같은 여정과 그들이 직접 완성한 여행 필름이 선사할 다채로운 재미를 기대해 달라"고 전했다.'지구마불 세계여행4'는 10월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr