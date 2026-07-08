'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 혼전 임신 과정과 다낭성 난소 증후군을 앓았던 사실을 털어놨다./사진=김지영 유튜브 캡처

'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 혼전 임신 과정과 다낭성 난소 증후군을 앓았던 사실을 털어놨다./사진=김지영 유튜브 캡처

'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 혼전 임신 과정과 다낭성 난소 증후군을 앓았던 사실을 털어놨다./사진=김지영 유튜브 캡처

'하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 혼전 임신 과정과 다낭성 난소 증후군을 앓았던 사실을 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 '김지영'에는 '연프 나온 지 3년 지난 사람은 어떻게 살까'라는 제목의 Q&A 영상이 공개됐다.김지영은 임신이 계획된 것이었냐는 질문에 "나는 다낭성 난소 증후군을 앓고 있다"고 운을 뗐다. 그는 "난소에서 배란이 규칙적으로 이뤄지지 않는 증후군"이라며 "내가 만 30살인데 난소 나이는 24살로 나왔다. 난소 나이가 어리다는 것은 내 나이만큼 난자가 배출되지 못했고, 생리가 불규칙하다는 뜻이라 무조건 좋은 건 아니다"라고 설명했다.이어 "20대 초중반부터 치료 목적으로 경구 피임약을 복용했다"며 "5~6년 정도 복용했고, 혈전 위험 때문에 두 달 정도 휴약기를 가졌다"고 말했다. 그러면서 "휴약기 때 포비(태명)가 운명처럼 찾아왔다"며 "경구피임약을 오래 복용한 여성이 바로 생식능력을 갖기도 어렵다고 들었다. 포비가 정말 오고 싶었나 보다. 지금은 너무 감사한 마음뿐"이라고 전했다.김지영은 당초 임신 계획은 따로 있었다고 밝혔다. 그는 "원래 임신을 계획했던 시기는 최소 2년 뒤였다. 결혼하고 신혼을 즐긴 뒤 아기를 가지면 어떨까 생각했다"고 말했다. 이어 "이 시기에 수족냉증이 심해 체질 개선을 위해 한약을 먹었는데 그 효과가 좋았던 것 같다"고 덧붙였다.김지영은 2023년 채널A '하트시그널4'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼했으며, 당초 4월로 예정했던 예식은 혼전 임신 소식과 함께 일정을 앞당겨 진행했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr