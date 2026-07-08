가수 이효리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

6년 만에 돌아오는 국민 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'의 MC 유재석, 장항준, 윤종신이 첫 방송을 앞두고 출사표를 전했다./사진제공=KBS2

6년 만에 돌아오는 국민 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'의 MC 유재석, 장항준, 윤종신이 첫 방송을 앞두고 출사표를 전했다.오는 10일 첫 방송 되는 KBS 새 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')는 2001년부터 2020년까지 20년간 사랑받은 '해피투게더'의 귀환 프로젝트다. 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 사연과 무대를 함께하는 스토리텔링 음악 오디션이다.30년 넘게 예능계를 이끌어온 유재석과 최근 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독 반열에 오른 장항준, 가수이자 프로듀서, MC로 활약해 온 윤종신은 이번 프로그램을 통해 처음으로 한 작품에서 호흡을 맞춘다. 세 사람은 나이와 장르, 참가 인원 제한 없이 지원할 수 있는 팀 기반 오디션에서 가수 그룹은 물론 일반인 참가자들의 무대와 이야기를 함께하며 파이널 진출팀을 선발한다.첫 방송을 앞두고 윤종신은 "'해투'는 인생 팀메이트들의 이야기에 주목하는 새로운 오디션"이라고 소개하며 프로그램만의 차별점을 짚었다. 유재석은 "따뜻하고 흐뭇하고 즐거운 방송이 되는 것이 목표"라고 밝혔고, 장항준은 "'해피투게더'가 좋은 반응을 얻었으면 좋겠다"고 소망을 전했다.세 사람은 각자의 심사 기준도 공개했다. 장항준은 자신의 역할을 '보조 MC'라고 소개하며 "참가자들의 서사를 볼 때 서로를 보는 시선에서 감동한다"고 말했다. 유재석은 "진심과 공감"을, 윤종신은 "노래에 대한 사랑과 열정"을 가장 중요한 요소로 꼽았다. 유재석은 "혼자가 아니어서 좋은 이유가 프로그램을 통해서 보시는 분들께 잘 전달됐으면 좋겠다"고 전하며 첫 방송에 대한 기대를 높였다.제작진은 "유재석, 장항준, 윤종신, 그리고 스페셜 MC 이효리까지 가세한 녹화 현장은 유쾌함과 감동으로 가득 찼다"며 "첫 녹화부터 3 MC와 이효리 모두 눈물을 보이며 참가자들의 노래와 이야기에 진심으로 귀 기울였다. 혼자가 아닌 '함께' 만드는 무대가 어떤 감동을 전할지 많은 관심 부탁드린다"고 밝혔다.'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 오는 10일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr