연예인 초호화 집 자랑 빼고 초심 찾더니…'나혼산', 4주 연속 금요 예능 1위 쾌거

'나 혼자 산다'에서 제1회 무지개 하계 수련회가 펼쳐졌다. / 사진=MBC

MBC '나 혼자 산다'가 4주 연속 금요 예능 1위를 차지했다.지난 3일 방송된 '나 혼자 산다' 654회에서는 무지개 회원들이 모두 함께한 제1회 무지개 하계 수련회 첫 번째 이야기가 공개됐다. 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 '나 혼자 산다' 654회는 수도권 기준 가구 시청률 5.7%로 1위를 기록했다. 또한 2054 시청률 역시 3.8%로 금요일 예능프로그램 1위를 차지했으며, 7월 1주 주간 2054 시청률 예능프로그램 1위에 오르며 4주 연속 정상에 올랐다.이날 최고의 1분은 제1회 무지개 하계 수련회의 시작을 알린 랜덤 비빔밥 만들기 장면이었다. 각자 준비해 온 재료를 하나씩 더해 완성한 비빔밥을 함께 나누며 무지개 회원들은 한층 가까워졌다. 어색했던 분위기도 자연스럽게 풀렸고, 기안84는 남은 비빔밥까지 챙기는 모습으로 웃음을 자아냈다. 최고 시청률은 6.8%까지 올랐다.식사를 마친 뒤 무지개 회원들은 전현무 팀(전현무·김대호·조이·박경혜), 기안84 팀(기안84·민호·박지현·서범준·김신영), 코드 쿤스트 팀(코드 쿤스트·구성환·배나라·이선민)으로 나뉘어 대결을 펼쳤다.세 팀은 각각 '핑크벨벳', '팀 오거리', '힘과 햄 사이'라는 팀명을 정한 뒤 첫 번째 게임인 '낙하산 달리기'에 나섰다. 경기에서는 김신영이 예상 밖의 활약을 펼치며 시선을 모았다. 출발과 동시에 전현무와 구성환을 제치고 앞서 나가자 민호는 "신영이 형"을 외치며 놀라움을 감추지 못했다. 이에 김신영은 "중학교 1학년 때 육상 선수였다"고 밝혀 현장을 술렁이게 했다.이후 기안84와 배나라, 민호와 배나라의 맞대결이 이어지며 승부는 더욱 뜨거워졌다. 경기 도중 기안84의 실수로 재경기까지 펼쳐지는 등 예측 불가한 상황이 이어진 가운데, 배나라의 활약을 앞세운 코드 쿤스트 팀 '힘과 햄 사이'가 최종 우승을 차지했다.한편 '나 혼자 산다'는 최근 연예인 집 자랑이 아닌 소탈한 일상, 멤버들의 유쾌한 케미를 보여주며 시청자들의 호평을 받고 있다. '나 혼자 산다'는 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr