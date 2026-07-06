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하성운, 코르티스, 앤팀, 엔하이픈, 플레이브, 투어스, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 세븐틴, 엑소가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 6월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.6월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 6월 투표는 지난달 11일부터 24일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위에 올랐다. 하성운은 올해 1월부터 6월까지 6개월 연속 1위를 지키며 꾸준한 인기를 입증했다. 그룹 워너원 출신인 그는 솔로 가수로 활발한 활동을 이어가고 있으며, 지난 4월 Mnet 리얼리티 프로그램 '워너원 고'를 통해 워너원 완전체 활동에 나서 화제를 모았다.2위에는 그룹 코르티스가 이름을 올렸다. 코르티스는 지난 4월 26일 발매한 미니 2집 'GREENGREEN'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 6주 연속 진입하며 글로벌 인기를 증명했다. 또한 지난 4일 기준 타이틀곡 'REDRED'는 애플뮤직 한국 '톱 100' 차트에서 70일 연속 1위를 기록하며 뜨거운 사랑을 받았다.3위는 그룹 &TEAM(앤팀)이다. 앤팀은 지난 4월 일본 미니 3집 'We on Fire'로 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위에 오르며 현지 인기를 입증했다. 해당 앨범은 한터차트 일간 음반 차트에서도 정상을 기록했으며, 특히 발매 첫날 판매량 100만 장을 넘기며 3작품 연속 밀리언셀러라는 기록을 세웠다.이어 엔하이픈, 플레이브, 투어스, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 세븐틴, 엑소 순이었다.하성운, 코르티스, 앤팀, 엔하이픈, 플레이브, 투어스, 투모로우바이투게더, 에이티즈, 세븐틴, 엑소의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr