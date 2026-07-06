방송인 샘 해밍턴이 확 달라진 비주얼을 자랑했다. / 사진=샘 해밍턴 SNS 캡처

방송인 샘 해밍턴이 다이어트 성공 후 수염까지 밀고 확 달라진 비주얼을 공개했다.지난 5일 샘 해밍턴은 자신의 SNS에 영상을 게재했다. 영상에는 다이어트에 성공한 뒤 7년간 길러온 수염을 밀고 가족들의 반응을 살피는 모습이 담겼다.샘 해밍턴은 "살을 뺀 뒤에도 계속 수염을 유지했는데 벤틀리가 계속 면도하라고 하더라"며 "몸무게가 99kg 아래로 내려가면 수염을 밀겠다고 약속했다"고 말했다. 이어진 장면에서는 샘 해밍턴이 97.6kg을 기록하며 체중 감량에 성공한 모습이 담겼다.결국 샘 해밍턴은 면도를 감행했다. 그는 "7년 동안 기른 수염이라 밀고 나면 어떤 모습일지 나도 잘 모르겠다"고 털어놨다. 이후 그는 가족들에게 달라진 모습을 공개했다. 벤틀리와 윌리엄은 "잘 잘랐다"며 반가워했고, 아내 역시 놀란 표정을 감추지 못했다. 반면 샘 해밍턴은 "저는 이런 모습이 별로 안 좋아요"라며 수염 없는 얼굴이 어색한 듯한 반응을 보여 웃음을 안겼다.한편 샘 해밍턴은 최근 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 출연해 다이어트 주사의 도움을 받아 체중을 감량 중이라고 밝힌 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr