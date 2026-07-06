진태현·박시은 부부가 동반 광고 모델로 선정됐다. / 사진=진태현 SNS
진태현·박시은 부부가 동반 광고 모델로 선정됐다. / 사진=진태현 SNS
배우 진태현·박시은 부부가 동반 광고 모델로 선정된 기쁨을 나눴다.

진태현은 6일 자신의 SNS에 "여러분들에게 좋은 소식 알려드릴게요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 두 사람은 풍선으로 화려하게 꾸며진 공간을 배경으로 케이크를 들고 있다. 진태현은 "저희 부부가 여러분의 건강을 생각하는 브랜드의 새로운 얼굴이 되었습니다"라고 밝혔다. 그러면서 "우리 같이 건강해져 봐요"라고 덧붙였다.
진태현이 광고 촬영 현장 사진을 공개했다. / 사진=진태현 SNS
진태현이 광고 촬영 현장 사진을 공개했다. / 사진=진태현 SNS
또 다른 사진에서는 촬영 현장에 간 두 사람이 카메라를 응시하며 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 다정하게 팔짱을 끼고 변함없는 부부애를 자랑했다.

진태현과 박시현은 2015년 결혼했다. SBS 예능 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에 출연해 가족 일상을 공개하기도 했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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