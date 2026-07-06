진태현·박시은 부부가 동반 광고 모델로 선정됐다. / 사진=진태현 SNS

진태현이 광고 촬영 현장 사진을 공개했다. / 사진=진태현 SNS

배우 진태현·박시은 부부가 동반 광고 모델로 선정된 기쁨을 나눴다.진태현은 6일 자신의 SNS에 "여러분들에게 좋은 소식 알려드릴게요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 두 사람은 풍선으로 화려하게 꾸며진 공간을 배경으로 케이크를 들고 있다. 진태현은 "저희 부부가 여러분의 건강을 생각하는 브랜드의 새로운 얼굴이 되었습니다"라고 밝혔다. 그러면서 "우리 같이 건강해져 봐요"라고 덧붙였다.또 다른 사진에서는 촬영 현장에 간 두 사람이 카메라를 응시하며 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 두 사람은 다정하게 팔짱을 끼고 변함없는 부부애를 자랑했다.진태현과 박시현은 2015년 결혼했다. SBS 예능 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에 출연해 가족 일상을 공개하기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr