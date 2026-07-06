그룹 원어스/사진제공=비웨이브

그룹 원어스(ONEUS)가 일본에서 열린 팬콘서트를 마쳤다.원어스는 지난 5일 오사카 난카이 나미키리 홀에서 '2026 ONEUS FANCON : Welcome to 'US's ISLAND' in JAPAN'의 마지막 무대를 소화했다.이번 일본 일정은 도쿄와 오사카 두 개 도시에서 총 3회 규모로 열렸다. 원어스는 준비한 무대들을 차례로 구성해 현지 관객들을 만났다.오사카 공연에서 원어스는 'STOP & MOVE'와 'Now'로 첫 순서를 열었다. 이어 이들은 'Under'를 비롯해 'HITOKOTO', 일본어 버전의 'Grenade' 등 최근 발표한 일본 새 싱글 수록곡들의 무대를 연이어 선보였다.여기에 'Moshi Moshi'와 'IRIS OUT' 커버 무대를 더해 현지 관객들의 호응을 얻었다. 아울러 'BLACK MIRROR', '가자' 등의 기존 발표곡과 '808', 'Dopamine' 등 일본 오리지널 곡을 무대 위에서 공연했다.공연 중 원어스는 게임 코너를 진행하며 관객들과 소통하는 시간을 가졌다. 팬들의 요청에 따라 여러 챌린지 동작들을 직접 시연하기도 했다.일정을 완료한 원어스는 "도쿄와 오사카에서 보내준 관심 덕분에 이번 팬콘을 원만히 마칠 수 있었다"라며 "항상 응원해 주는 투문(TOMOON) 분들께 감사드리며, 향후 더 나은 음악과 무대로 찾아뵙겠다"라고 밝혔다.최근 일본 새 싱글 'Under'를 내놓고 팬콘서트 일정을 마친 원어스는 오는 25일 홍콩에서 팬콘서트 일정을 이어갈 예정이다.한편, 원어스는 지난 1일 발매한 일본 새 싱글 'Under'(언더)로 오리콘 데일리 싱글 랭킹 3위에 올랐다. 이들은 2019년 데뷔 싱글 'Twilight'(트와일라이트)로 오리콘 데일리 싱글 차트 3위를 차지했다. 이후에도 두 번째 싱글 '808'로 데일리 싱글 차트 1위, 세 번째 싱글 'No diggity'(노 디기티)로는 5위에 진입하는 등 성과를 거뒀다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr