이주명이 '신입사원 강회장'에서 재벌가의 숨겨진 막내딸을 연기했다. / 사진='신입사원 강회장' 방송 화면 캡쳐

이주명이 '신입사원 강회장' 종영 소감을 밝혔다. / 사진=에일리언컴퍼니

배우 이주명이 '신입사원 강회장'에서 재벌가 막내딸로 다채로운 연기를 보여줬다.이주명은 지난 5일 종영한 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹 강용호(손현주 분) 회장의 막내딸 강방글 역을 맡았다. 강방글은 가족을 지키기 위해 움직이는 동시에 황준현(이준영 분)과의 로맨스를 그리며 이야기를 이끌었다.마지막 회에서는 죽은 줄 알았던 아버지 강용호와 다시 만나는 장면이 그려졌다. 강방글은 오해를 풀고 서로의 진심을 확인했고, 이주명은 눈물 연기로 감정을 표현했다. 애틋한 부녀의 상봉은 시청자들에게 진한 여운을 남겼다.강방글은 최성그룹 전략기획팀 팀장으로 성장하며 자신의 능력을 인정받았다. 제자리로 돌아온 황준현과도 연인으로 발전했다.이주명은 작품에서 가족애와 성장, 로맨스를 오가는 강방글의 변화를 연기했다. 방송이 이어지는 동안 '신입사원 강회장'은 자체 최고 시청률을 경신하며 상승세를 이어갔다.종영을 맞은 이주명은 "방글이의 용기와 단단함을 오래도록 기억할 것 같다"며 "그동안 강방글을 사랑해 주시고 '신입사원 강회장'을 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"고 소감을 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr