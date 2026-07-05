사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
배우 송혜교가 세련된 스타일링이 돋보이는 화보 같은 근황 사진을 공개했다.

송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 화보 사진을 올렸다.

공개된 사진에서 송혜교는 블랙 레더 재킷과 데님 셔츠, 데님 팬츠를 매치한 채 검은 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 베이지 톤의 석재 바닥과 계단이 어우러진 공간 속에서 자연스럽게 한 손을 의자 팔걸이에 올린 모습이 차분하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
이어진 사진에서 송혜교는 허리 벨트가 묶인 베이지 컬러 롱코트를 입고 석재 벽 앞에 서 있다. 양손을 주머니에 넣은 채 정면이 아닌 옆을 바라보는 모습과 주변의 나무, 바위가 함께 담기며 담백한 스타일링이 더욱 돋보인다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
또 다른 사진에서 송혜교는 화이트 슬리브리스 상의와 블랙 플리츠 스커트를 매치한 차림으로 밝은 톤의 석재 벽 앞에 기대어 서 있다. 양팔을 자연스럽게 교차한 자세와 블랙 컬러가 더해진 상의 디테일, 옆에 놓인 스탠드 조명이 깔끔한 공간과 어우러지며 단정한 분위기를 완성했다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
마지막 사진에서 송혜교는 올리브 컬러 니트 베스트를 블랙 이너와 함께 착용하고 연두색 배경 앞에서 포즈를 취하고 있다. 긴 드롭 이어링과 볼드한 실버 브레이슬릿을 함께 매치한 가운데 한 손을 뒤로 둔 채 카메라를 응시하며 절제된 분위기를 드러냈다.

한편 1981년생인 송혜교는 45세이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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