사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교가 세련된 스타일링이 돋보이는 화보 같은 근황 사진을 공개했다.송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 화보 사진을 올렸다.공개된 사진에서 송혜교는 블랙 레더 재킷과 데님 셔츠, 데님 팬츠를 매치한 채 검은 의자에 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 베이지 톤의 석재 바닥과 계단이 어우러진 공간 속에서 자연스럽게 한 손을 의자 팔걸이에 올린 모습이 차분하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 송혜교는 허리 벨트가 묶인 베이지 컬러 롱코트를 입고 석재 벽 앞에 서 있다. 양손을 주머니에 넣은 채 정면이 아닌 옆을 바라보는 모습과 주변의 나무, 바위가 함께 담기며 담백한 스타일링이 더욱 돋보인다.또 다른 사진에서 송혜교는 화이트 슬리브리스 상의와 블랙 플리츠 스커트를 매치한 차림으로 밝은 톤의 석재 벽 앞에 기대어 서 있다. 양팔을 자연스럽게 교차한 자세와 블랙 컬러가 더해진 상의 디테일, 옆에 놓인 스탠드 조명이 깔끔한 공간과 어우러지며 단정한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 송혜교는 올리브 컬러 니트 베스트를 블랙 이너와 함께 착용하고 연두색 배경 앞에서 포즈를 취하고 있다. 긴 드롭 이어링과 볼드한 실버 브레이슬릿을 함께 매치한 가운데 한 손을 뒤로 둔 채 카메라를 응시하며 절제된 분위기를 드러냈다.한편 1981년생인 송혜교는 45세이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr