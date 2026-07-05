전현무가 월드컵 중계를 앞두고 준비했던 '이영표와의 키스 퍼포먼스'를 준비했다고 밝힌다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

전현무의 월드컵 중계 비하인드가 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 공개된다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 전현무가 월드컵 중계를 앞두고 '이영표와의 키스 퍼포먼스'를 계획했다는 사실을 언급한다. 전현무는 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국과 남아프리카공화국의 조별리그 경기 중계 비하인드를 전하며 당시 상황을 돌아본다.5일 방송되는 '사당귀'에서는 전현무의 첫 월드컵 축구 중계 뒷이야기가 공개된다.전현무와 이영표는 경기 시작 전 선발 명단을 체크했다. 손흥민과 이재성이 선발에서 제외된 것을 확인한 전현무는 이영표를 향해 "진짜 왜 이렇게 한 거야?"라고 물었다. 이영표는 "라인업 나한테 물어보지 마"라며 애써 웃으며 당황한 기색을 내비친다. 관중석에서 경기를 지켜보던 이경규도 "왜 그러지? 불안한데?"라며 예상 밖 선발 명단에 우려를 드러낸다.전현무는 방송에서 공개되지 않았던 골 세리머니 준비 과정도 털어놓았다. 그는 "월드컵 때 골을 넣으면 32강을 축하하며 립투립으로 영표와 키스 퍼포먼스를 하려고 했다"라고 밝혔다. 수요 없을 공약은 모두를 놀라게 했다.월드컵 중계에 처음 도전한 전현무는 선수의 이름을 잘 모르거나 미숙한 전달력으로 혹평을 받았다. 그럼에도 전현무는 "앞으로 K리그를 더 열심히 응원하겠다. 언젠가 영표와 키스 퍼포먼스를 하는 날이 오길 빈다"라며 공약에 대한 미련을 버리지 못해 웃음을 자아냈다.전현무의 첫 월드컵 중계 비하인드는 5일 오후 4시 40분 방송되는 '사당귀'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr