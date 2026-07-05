린이 이혼 후 심경을 털어놓는다. / 사진제공=SBS '미운 우리 새끼'

린과 케이윌이 쑥뜸방을 찾았다. / 사진제공=SBS '미운 우리 새끼'

SBS '미운 우리 새끼'에서 가수 린이 이혼 후 심경을 솔직하게 털어놓는다. 린은 결혼을 고민하는 케이윌에게 "결혼은 추천한다"고 조언하는 한편, "이혼 후 너무나 친한 친구를 잃은 느낌이었다"고 고백한다. 두 사람은 1981년생 가수들의 실력과 노래방 애창곡에 대한 이야기도 나눈다.5일 방송되는 '미운 우리 새끼'에서는 린과 케이윌이 '쑥뜸방'을 찾아 이야기를 나누는 모습이 공개된다.쑥뜸을 받으며 대화를 나누던 두 사람은 자신들을 비롯해 박효신, 거미, 이영현, 김태우, 환희, 윤미래 등 1981년생 가수들을 언급한다. 서로가 생각하는 '가장 노래를 잘하는 1981년생 가수'를 꼽는가 하면, 해당 가수 가운데 한 명과 즉석에서 전화 연결을 시도하며 이야기를 이어간다.이어 노래방을 찾은 두 사람은 인기 차트에서 자신의 노래 순위를 확인한다. 예상과 다른 결과에 놀란 두 사람은 서로의 대표곡을 바꿔 부르고 듀엣 무대도 선보인다. 특히 케이윌은 린의 노래를 원곡의 여자 키로 소화한다.두 사람은 결혼에 대한 생각도 나눈다. 케이윌이 "가정을 꾸리고 잘 헤쳐나갈 용기가 부족하다"고 말한다. 린은 "나는 이혼을 선택했지만 결혼은 추천한다", "행복하고 고운 알맹이가 많이 남은 결혼 생활이었다"라고 자신의 경험을 들려준다.또 린은 "이혼 후 너무나 친한 친구를 잃은 느낌이었다"며 당시의 심정을 털어놓는다. 이를 지켜보던 린의 어머니도 딸의 이야기에 뭉클한 모습을 보였다.린과 케이윌의 대화는 5일 오후 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr