강민경이 아이돌, 배우 메이크업을 받았다. / 사진=걍밍경' 유튜브 캡쳐

강민경이 배우 메이크업에 만족했다. / 사진=걍밍경' 유튜브 캡쳐

그룹 다비치 강민경이 아이돌 메이크업과 배우 메이크업을 비교했다.지난 4일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '중증 얼태기…'라는 제목의 영상이 게재됐다. 강민경은 "내 얼굴이나 스타일이 머리부터 발끝까지 지루하고 따분해서 변화를 주고 싶은 시즌"이라고 말했다.강민경은 먼저 아이브, 있지(ITZY) 등을 담당하는 메이크업 아티스트를 찾아 아이돌 메이크업에 도전했다. 원래 피부톤보다 밝은 베이스를 얹고 화려한 화장을 했다. 여기에 아이돌 팬사인회 필수 스타일이라는 일명 '쿠로미 머리(더듬이 머리)'까지 소화하며 발랄한 매력을 뽐냈다.이어 송혜교, 신민아, 수지 등을 담당하는 메이크업 아티스트에게 배우 메이크업을 받았다. 얇고 투명한 베이스로 시작한 메이크업은 강민경의 자연스러운 매력을 돋보이게 했다. 강민경은 "'비대칭 잡아드릴게요'라는 말이 멋있다"며 기대를 나타냈다. 메이크업을 마친 강민경은 "드라마틱하게 바뀐다기보다 내 얼굴의 장점이 살아나는 느낌이다"라며 만족했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr