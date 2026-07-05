최현욱은 최근 예능 '방과후 태리쌤'에도 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

최현욱이 '맨 끝줄 소년'으로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최현욱이 절친한 배우 박지훈에 대해 언급했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 배우 최현욱과 만나 이야기를 나눴다.'맨 끝줄 소년'(연출 김규태)은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최현욱이 맡은 이강은 강의실 맨 끝줄에 앉아 세상을 관찰하는 대학생으로, 문학 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내는 인물이다.'맨 끝줄 소년'으로 연기 스펙트럼을 다시 한번 넓힌 최현욱은 '약한영웅 Class 1'을 통해 대중에게 강한 인상을 남겼다. 여전히 새 시즌을 바라는 팬들의 목소리가 이어지는 가운데, 최현욱 역시 작품을 향한 애정을 숨기지 않았다.최현욱은 "저도 (시즌3를) 정말 하고 싶은 마음이 크다"고 솔직하게 말했다. 다만 "제 의견만으로 되는 일은 아니다"라며 조심스러운 입장도 전했다. 그는 "환경과 조건이 맞아야 하고 감독님과 배우들 모두의 일정이 맞아야 한다. 여러 상황이 맞아야 하는 부분이라 쉽게 말씀드리기는 어렵다"면서도 "기회가 된다면 다시 함께하고 싶은 마음은 정말 크다"고 밝혔다.극 중 함께 호흡을 맞췄던 박지훈과의 인연도 여전히 이어지고 있다고. 최현욱은 "지금도 종종 연락하고 가끔 만난다. 워낙 바쁘다 보니 자주 보지는 못한다"며 변함없는 우정을 전했다.박지훈의 가장 큰 장점으로는 '눈빛'을 꼽았다. 최현욱은 "'약한영웅' 때부터 형 눈빛이 정말 좋다는 얘기를 제가 먼저 했다. 어디 가서 박지훈 배우 눈빛이 좋다는 인터뷰가 나오면 '내가 먼저 말했는데' 하고 싶을 정도"라며 웃었다. 최근 개봉한 박지훈의 영화 '왕과 사는 남자'를 언급하며 "보고 나서는 '이런 눈빛까지 있구나' 싶었다. 형은 눈이 정말 보석이다. 정말 깊고, 눈빛이 참 좋다"고 극찬했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr