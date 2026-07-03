'김부장' 마지막 OST가 공개된다./

SBS 금토드라마 ‘김부장’ OST Part.3 ‘블라세 (BLASÉ) - Revenant’가 4일 오후 6시 발매된다.‘김부장’의 마지막 OST 'Revenant'는 모든 것을 잃은 아버지의 복수 서사를 그려낸 곡이다. 웅장한 오케스트라 선율과 묵직한 비트 위에 ‘블라세(BLASÉ)’의 랩핑이 더해져 인물의 절박함과 흔들리지 않는 의지를 강렬하게 표현한다.‘김부장’(소지섭 분)은 사라진 딸 ‘김민지’(서수민 분)를 찾기 위해 흔적을 따라 나선 가운데, 죽은 줄 알았던 딸에게 전화가 걸려오는 엔딩이 그려지며 다음 회차를 향한 궁금증을 끌어올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr