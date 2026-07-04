최민식이 '맨 끝줄 소년'으로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=넷플릭스

'맨 끝줄 소년' 최민식, 최현욱 / 사진=넷플릭스

배우 최민식이 최현욱에 대해 언급했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 배우 최현욱과 만나 이야기를 나눴다.'맨 끝줄 소년'(연출 김규태)은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최민식은 20년 전 출간한 단 한 편의 소설 이후 새로운 글을 쓰지 못하는 실패한 작가로, 신경질적이고 퉁명스럽기로 유명한 국문학과 교수 '허문오'로 분했다. 최민식은 극 중 허문오처럼 현실에서도 자극이 되는 후배가 있느냐는 질문에 "당연히 있다. 자극이 되는 후배들은 많다. 잘하는 친구들도 정말 많다"고 답했다. 이어 그는 가장 먼저 최현욱을 언급했다. 최민식은 "가까운 예로 최현욱이다. 정말 놀랐다. 사실 처음에는 잘 몰랐다"며 웃었다.최민식은 캐스팅 과정도 떠올렸다. 그는 "감독님이 '최현욱이라는 친구를 한번 유심히 봐달라' 고 하셨다. 그런데 오디션에서는 짧은 시간에 대사 몇 마디 하는 걸 보고 뭘 알겠나. 말도 원래 느릿느릿하고 웅얼웅얼하는데, 저 친구가 저기 앉아서 저런 눈빛으로 보면 괜찮겠다는 정도의 느낌이었다"고 말했다.하지만 촬영이 시작된 뒤 생각은 완전히 달라졌다고 했다. 최민식은 "막상 촬영에 들어가니까 깜짝 놀랐다. 제작보고회 때도 잠깐 이야기했지만 '얘 연기만 잘 쫓아가면 되겠다'는 생각이 들었다"고 밝혔다.그는 "이번 작품에서 허문오는 이강이 짜놓은 판에 걸리는 인물이다. 그래서 나는 뭘 하려고 하기보다 최현욱의 연기에 적극적으로 반응하면 되겠다고 생각했다. 내가 뭔가를 만들려고 하지 않고, 그 친구가 하는 대로 따라가면 되겠더라"고 설명했다. 그러면서 "아주 흡족했다. 모처럼 정말 좋은 젊은 배우를 만났다"며 "20대인데 '내가 저 나이 때 저렇게 했었나' 돌아보게 되더라"고 웃었다.마지막으로 최민식은 "앞으로도 차근차근 다양한 작품에서 여러 캐릭터를 경험했으면 좋겠다"며 "그런 시간을 잘 쌓아가면 더 좋은 배우가 될 것"이라고 애정 어린 응원을 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr