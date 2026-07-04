이주승과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진=텐아시아DB

이주승과 만나 인터뷰를 진행했다. / 사진=텐아시아DB



배우와 감독 중 어떤 분야에서 더 인정받고 싶냐는 질문에는 망설임 없이 감독을 꼽았다. 이주승은 "배우로서는 어느 정도 하고 싶은 것을 다 해봤다는 생각이 든다"라며 "감독으로서는 아직 해보고 싶은 것이 많다. 연출자로서 더 인정받고 싶고, 더 성공하고 싶다"고 털어놨다.

배우 이주승이 당분간 연기보다 연출에 무게를 두고 활동할 계획이라고 밝혔다.ENA '디렉터스 아레나'에서 우승을 차지한 이주승은 최근 텐아시아와 만나 단독 인터뷰에 나섰다.'디렉터스 아레나'는 다양한 분야의 참가자들이 직접 숏드라마를 기획·연출하며 경쟁하는 감독 서바이벌 프로그램이다. 이주승은 스릴러 숏드라마 '살인자 윗집 그녀'를 통해 쟁쟁한 참가자들 사이에서 최종 우승을 차지했다. '살인마 윗집 그녀'는 슬럼프에 빠진 작가가 우연히 마주한 사건을 계기로 위험한 선택을 이어가게 되는 스릴러다.이주승은 배우 활동을 이어갈 예정이지만 현재는 연출에 대한 욕심이 더 크다고 털어놨다. 그는 "장편 영화 시나리오를 쓰고 수정하면서 제작 직전까지 갔던 작품이 있었다. 코로나19 여파로 투자가 무산되면서 결국 엎어졌다. 그때부터 장편 영화를 찍고 싶다고 생각했다"고 회상했다.이어 그는 "최종적으로 장편 영화를 찍어야 한이 풀릴 것 같다. 당분간 연기보다는 연출에 무게를 두고 활동할 예정이다. 목표는 큰 영화제에 초대받는 영화감독이 되는 것"이라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr