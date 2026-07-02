배우 김무열이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김무열이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=tvN

최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 대세 반열에 오른 배우 김무열이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.지난 1일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '참교육'에서 나화진 역으로 활약한 김무열이 출연했다. 한편 '참교육'은 공개 직후 45개국 글로벌 1위를 기록하며 흥행에 성공했다.이날 김무열은 '참교육' 공개 2주 만에 SNS 팔로워 수가 5배 늘었다고 밝혔다. 그는 "인기를 실감한다. 지금 동네에 10년 넘게 살았는데, 처음으로 '멋있다'는 말을 들었다"라며 웃어 보였다.또 유재석이 "소속사도 축제 분위기라고 하더라"고 하자 김무열은 "지금의 회장님 같은 분이 있다. 그분이랑 현장에 직접 다니면서 고생을 함께 했었다"고 말했다. 그러면서 "현재 차기작, 차차기작까지 확정이 됐다. 분위기 좋을 때 해야 한다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.한편 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr