배우 김민설이 최근 육준서와 연락을 주고받았다고 전했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 김민설이 최근 육준서와 연락을 주고받았다고 전했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 김민설이 최근 육준서와 연락을 주고받았다고 전했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

"'솔로지옥4' 이후 육준서 오빠에게 연락이 왔어요. 아버님께서 드라마를 재미있게 보고 계신다고 하더라고요."최근 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 만난 배우 김민설이 최근 육준서와 연락을 주고받았다고 전했다. '솔로지옥4'에서 육준서에게 호감을 표현했지만, 최종 커플로 이어지지 않았던 그는 배우로 복귀한 뒤 달라진 근황과 첫 주연을 마친 소회를 들려줬다.2000년생 김민설은 서울예술대학교 연기과에 진학한 뒤 2022년 KBS2 '미남당'으로 데뷔했다. 이후 EBS1 '네가 빠진 세계', tvN '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연하며 현장 경험을 쌓았고, 지난해 방송된 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'를 통해 데뷔 후 처음으로 주연 자리를 꿰찼다.'첫 번째 남자'는 뒤바뀐 인생 속에서 복수와 욕망이 충돌하는 두 여자의 이야기를 그린 작품이다. 김민설은 욕망이 가득한 진홍주 역을 맡았다.'첫 번째 남자' 방송 이후 무엇이 달라졌을까. 그는 "'솔로지옥' 김민설보다 '첫 번째 남자'의 진홍주로 알아봐 주시는 분이 많아졌다"며 "그게 가장 큰 변화인 것 같다"고 말했다. 실제로 식당에서 작품을 보고 자신을 알아본 시청자를 만난 일화도 전했다. 김민설은 "한 아주머니께서 'TV에 나오는 사람 아니냐'고 먼저 말씀하셨다"며 "'첫 번째 남자'에 나온 사람 아니냐고 바로 알아봐 주셔서 너무 신기했고 감사했다"고 회상했다.첫 주연을 마친 만큼 아쉬움도 남았다고. 김민설은 "이번 작품이 처음으로 내 연기를 계속 모니터한 작품이었다"며 "방송을 보면서 '처음부터 지금만큼 연기했으면 더 좋았을 텐데'라는 아쉬움도 생겼다"고 털어놨다. 이어 "다음 작품에서는 그런 경험을 바탕으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 눈빛을 반짝였다.김민설은 "'첫 번째 남자' 이전까진 긴 호흡으로 연기를 맞춰볼 기회가 많지 않았다"며 "이번에는 선배님들께서 연기로 정말 많은 걸 알려주셔서 하루하루 배우는 기분이었다"고 말했다.진홍주와 김민설의 싱크로율은 50% 정도라고 평가했다. 그는 "홍주처럼 목표가 생기면 끝까지 최선을 다하는 성격이 닮았다"면서도 "나는 엄마와 싸우지 않는다"고 웃어 보였다. 이어 "홍주는 백호를 향한 감정이 굉장히 강한 인물이라 실제 나와는 달랐다"며 "그 마음을 이해하려고 노력했다"고 덧붙였다.감독과의 호흡도 빼놓을 수 없는 기억이었다. 김민설은 촬영 내내 먼저 감독을 찾아가 연기에 대한 피드백을 구했다고 밝혔다. 그는 "감독님께 '저 잘하고 있나요?'라고 자주 여쭤봤다"며 "'못하면 말할 테니 지금처럼 하면 된다'고 자신감을 심어주셨다"고 말했다. 이어 "시청자 반응을 보시고 '홍주를 예쁘게 봐주시는 분이 많다'며 응원도 많이 해주셨다"고 감사함을 전했다.차기작에서는 새로운 장르에도 도전하고 싶다는 바람을 내비쳤다. 김민설은 "'자백의 대가' 속 모은처럼 사연을 품고 복수하는 캐릭터를 꼭 연기해보고 싶다"며 "좀비 작품에도 출연해보고 싶다. 팬분들 앞에서 장난으로 좀비 연기를 보여드릴 정도로 좋아하는 장르"라고 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr