최현욱이 '맨 끝줄 소년'으로 출연자 화제성 상위에 랭크됐다. / 사진=텐아시아DB

최현욱이 '맨 끝줄 소년'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최현욱이 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'으로 화제성을 입증했다. 최현욱은 배우 부문 상위권에 이름을 올렸을뿐만 아니라 작품 역시 높은 화제성을 보이며 '쌍끌이 흥행'을 견인하고 있다.최현욱은 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 30일 발표한 6월 4주차 TV-OTT 드라마·비드라마 출연자 화제성 부문에서 2위를 기록했다. 출연작 '맨 끝줄 소년'도 작품 화제성 1위에 오르며 관심을 모았다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오(최민식 분)가 천재적인 이강(최현욱 분)의 재능을 발견한 뒤 그의 글에 집착하게 되면서 벌어지는 이야기를 담은 서스펜스 드라마다.최현욱이 연기한 이강은 강의실 맨 끝줄에서 세상을 관찰하는 대학생이다. 허문오의 삶에 조금씩 균열을 가져오는 인물. 이야기가 전개될수록 그의 의도와 감정이 나타나면서 극의 긴장감을 더한다. 최현욱은 이번 작품에서 기존의 청춘 이미지를 벗어난 새로운 연기를 선보이며 시청자들에게 호평받고 있다.최현욱은 데뷔 이후 '스물다섯 스물하나'(2022), '약한영웅 Class 1'(2022), 'D.P. 시즌2'(2023), '반짝이는 워터멜론'(2023), '하이쿠키'(2023), '그놈은 흑염룡'(2025) 등으로 필모그래피를 쌓아오며 성장했다. '맨 끝줄 소년'에서는 기존의 이미지를 벗어난 새로운 얼굴을 선보이며 연기 스펙트럼을 넓혔다.이외에도 6월 4주차 TV-OTT 드라마·비드라마 출연자 화제성 1위는 '김부장'의 소지섭이 차지했으며, '맨 끝줄 소년'에 함께 출연한 최민식이 3위, '신입사원 강회장'의 이준영이 4위에 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr