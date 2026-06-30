출산을 앞둔 '하트시그널4' 출신 김지영이 라디오 녹화를 마친 뒤 아쉬운 마음을 전했다.
김지영은 30일 자신의 SNS를 통해 "출산 전 마지막 배텐 녹음 마치고 집 가는 길"이라며 "마냥 떠나는 것도 아닌데 마음이 괜히 여러 감정으로 복잡해지네요. 크흡 기간이 얼마든 이별은 늘 아쉬운 법인가봐요"라고 적었다. 그는 2016년부터 약 7년간 대한항공 객실 승무원으로 근무한 것으로 알려졌다. 이후 2024년 2월 SBS 파워FM '배성재의 TEN'에 게스트로 처음 얼굴을 비춘 데 이어, 같은 해 3월 19일부터는 고정 패널로 함께했다.
김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 '하트시그널4'에 출연하며 인기를 끌었다. 그러다가 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 7월 첫째 딸을 출산할 예정이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
김지영은 30일 자신의 SNS를 통해 "출산 전 마지막 배텐 녹음 마치고 집 가는 길"이라며 "마냥 떠나는 것도 아닌데 마음이 괜히 여러 감정으로 복잡해지네요. 크흡 기간이 얼마든 이별은 늘 아쉬운 법인가봐요"라고 적었다. 그는 2016년부터 약 7년간 대한항공 객실 승무원으로 근무한 것으로 알려졌다. 이후 2024년 2월 SBS 파워FM '배성재의 TEN'에 게스트로 처음 얼굴을 비춘 데 이어, 같은 해 3월 19일부터는 고정 패널로 함께했다.
김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 '하트시그널4'에 출연하며 인기를 끌었다. 그러다가 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 7월 첫째 딸을 출산할 예정이다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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