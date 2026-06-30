출산을 앞둔 '하트시그널4' 출신 김지영이 라디오 녹화를 마친 뒤 아쉬운 마음을 전했다./사진=김지영 SNS

출산을 앞둔 '하트시그널4' 출신 김지영이 라디오 녹화를 마친 뒤 아쉬운 마음을 전했다./사진=김지영 SNS

출산을 앞둔 '하트시그널4' 출신 김지영이 라디오 녹화를 마친 뒤 아쉬운 마음을 전했다.김지영은 30일 자신의 SNS를 통해 "출산 전 마지막 배텐 녹음 마치고 집 가는 길"이라며 "마냥 떠나는 것도 아닌데 마음이 괜히 여러 감정으로 복잡해지네요. 크흡 기간이 얼마든 이별은 늘 아쉬운 법인가봐요"라고 적었다.그는 2016년부터 약 7년간 대한항공 객실 승무원으로 근무한 것으로 알려졌다. 이후 2024년 2월 SBS 파워FM '배성재의 TEN'에 게스트로 처음 얼굴을 비춘 데 이어, 같은 해 3월 19일부터는 고정 패널로 함께했다.김지영은 2023년 채널A 연애 리얼리티 '하트시그널4'에 출연하며 인기를 끌었다. 그러다가 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 대표 윤수영과 결혼했으며, 7월 첫째 딸을 출산할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr