김혜수가 SNS를 통해 근황을 공개했다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수(57)가 탄탄한 몸매를 자랑했다.29일 김혜수는 자신의 SNS에 수중 에어로빅을 하는 사진을 올렸다. 사진 속 김혜수는 검은색 수영복에 하얀색 수모를 착용한 모습이다.몸에 밀착되는 수영복을 입고도 군더더기 없는 몸매와 매끈한 실루엣을 자랑해 눈길을 끈다. 특히 늘씬한 허리 라인이 시선을 사로잡았으며, 꾸준한 운동으로 다져진 건강미를 통해 김혜수의 자기관리 면모를 엿볼 수 있다.일부 누리꾼은 "저 나이에 저 몸매가 말이 되냐", "역시 김혜수다", "너무 예쁘다", "건강 관리 비결 알려주세요" 등의 반응을 보였다.한편 김혜수는 현재 쿠팡플레이 오리지널 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 공개를 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr