권해성이 손현주를 살리기 위해 진구와 손잡았다. / 사진제공=JTBC

권해성이 '신입사원 강회장'에서 반전을 선사했다. / 사진제공=JTBC

배우 권해성이 '신입사원 강회장'에서 강용호를 몰래 치료하며 반전을 선사했다.지난 28일 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 강용호(손현주 분) 회장의 사망 선언 이후 민석도(권해성 분)의 숨겨진 행보가 밝혀졌다.9회에서 민석도는 강용호의 사망을 공식 발표한 뒤 병원에 사직서를 제출했다. 이어 명품 의상과 시계를 꺼내며 "앞으로 최성 회장 남편으로 살아 볼까 한다"고 말해 주변을 의아하게 만들었다.하지만 10회에서는 이 같은 행동이 장모 선희(윤유선 분)를 비롯한 주변의 의심을 피하기 위한 것으로 밝혀졌다. 선희를 따돌린 민석도는 외딴 산속 별장으로 향했고 그곳에는 의료 장비를 갖춘 비밀 병실에서 강용호가 강재성(진구 분)의 도움을 받으며 치료를 이어가고 있었다.민석도는 강재경(전혜진 분)에게 사실을 숨긴 채 강재성과 함께 강용호를 살리기 위한 계획을 세웠다. 방송 말미에는 강용호의 손가락이 움직이는 장면이 그려지며 이후 전개에 대한 궁금증을 높였다.권해성은 주변의 의심을 피하기 위해 냉정한 태도를 보이는 모습과 장인을 살리려는 의사의 모습을 오가며 민석도의 변화를 표현했다. 진구와 함께 호흡을 맞추며 극의 반전 전개를 이끌었다.'신입사원 강회장'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr