이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '하와수'

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개그맨 정형돈의 '무한도전' 에피소드를 얘기하던 가운데 정준하가 흡연 모함을 해 웃음을 자아냈다.27일 '하와수' 채널에는 '하수돈 모였더니 잼얘의 축복이 끊이질 않네…정준하X박명수X정형돈(2부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 박명수는 "'무한도전'을 그만둔 뒤 방송을 다시 본 적 있냐"고 물었다. 정형돈은 "안 봤다. 의도적으로 안 본 건지, 심리적으로 못 본 건지는 모르겠지만 처음 6개월은 제정신이 아니었다"고 솔직하게 말했다.이어 "호주의 구석진 곳까지 떠나 세상과 단절된 채 지냈고 전화번호까지 바꿨다"고 당시를 떠올렸다.앞서 정형돈은 같은 채널에서 '무한도전' 하차 직후를 회상하며 새벽마다 정준하에게 전화를 걸 정도로 힘든 시간을 보냈다고 밝힌 바 있다. 당시에도 그는 프로그램을 끝까지 함께하지 못했다는 미안함과 죄책감을 드러내 공감을 얻었다.정형돈은 "형들과 만나는 건 너무 좋지만 이런 이야기를 계속하는 건 조심스럽다"면서도 "'무한도전'은 내 인생에서 가장 힘들었지만 가장 빛나고 아름다웠던 시절"이라고 말했다.또한 정준하는 '무한도전' 레슬링 특집 비하인드를 꺼내며 장난을 시작했다. 정준하는 "형돈이가 담배를 너무 많이 피워서 헛구역질을 한 건데 다들 어지럼증인 줄 알았다"고 능청스럽게 말했고, "카메라가 오니까 뇌진탕 온 것처럼 했다"고 덧붙였다.이에 정형돈은 "진짜인 줄 안다니까"라며 "수천 명이 보는 앞에서 어떻게 일부러 구역질을 하냐"고 웃으며 반박했다.정준하는 "재밌자고 한 이야기"라고 서둘러 수습했고, 정형돈 역시 "그때 병원에서 비타민C를 맞은 것 아니냐. 근육통 때문이었다"고 해명했다.박명수는 "봅슬레이 특집에서 일부러 운 것도 진짜였다"며 에피소드의 진정성에 대해 얘기하자 정준하는 "형돈이는 과장된 거지만 그건 아니지"라고 부인해 폭소를 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr