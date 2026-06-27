전현무 / 사진=텐아시아 DB

‘전지적 참견 시점’ / 사진제공= MBC

두 번의 공개 연애를 한 방송인 전현무가 마음이 설렜던 게스트가 있다고 고백한다.오는 27일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 404회에서 이영자가 '양대파' 농장을 향해 떠난 원정기가 공개된다. 전현무와 양세형이 이번 여정을 함께한다.이날 방송에서는 이동하는 차 안에서 갑자기 시작된 진실게임이 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓는다. 바로 "최근까지 사랑했다"는 이영자의 폭탄 발언이 떨어진 것. 여기에 전현무는 "'전참시' 녹화 중 마음이 설렜던 게스트가 있었다"라고 밝힌다.오는 27일 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr