박보검 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

배우 박보검이 윤종신의 곡을 거절했다고 알려졌다.오는 26일 금요일 오후 10시에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 31년 지기 절친, 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연한다.윤종신은 2010년부터 매월 음악을 발표하며 햇수로 17년째 이어오고 있는 가요계 유일무이 프로젝트 '월간 윤종신'의 비하인드를 공개한다. 과거 KBS 2TV '더 시즌즈-박보검의 칸타빌레'에서 박보검과 함께 부른 '오르막길' 무대 영상이 유튜브 조회수 1,000만 뷰를 돌파한 가운데, 박보검이 먼저 '월간 윤종신'에 참여하고 싶다며 러브콜을 보냈다는 사실이 밝혀진다. 이후 박보검에게 곡을 보낸 윤종신은 "박보검을 위한 곡을 하나 썼는데 거절당해서 지금 다시 쓰고 있다"라고 깜짝 고백한다.박보검이 윤종신의 곡을 거절한 이유는 무엇일지, 오는 26일 금요일 밤 10시 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr