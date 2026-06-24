전현무 / 사진=텐아시아 DB

포스터 / 사진=MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'

포스터 / 사진=MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'

전현무-규현-넉살-허영지의 포스터가 공개됐다.MBN·SBS Plus 신규 스릴러 예능 '내가 만난 사이코패스'는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다. 실화 사건 기반의 앤솔로지 드라마타이즈 형식 재연과 스토리텔러들의 생생한 토크, 전문가 분석을 결합했다.MC 전현무와 스토리텔러 규현, 넉살, 허영지는 24일 공개된 '내가 만난 사이코패스' 공식 포스터를 통해 새하얀 가면 뒤 숨겨진 인간의 본성과 진실을 담아냈다. 감정을 읽을 수 없는 가면과 출연진의 강렬한 눈빛이 극명한 대비를 이루고 있다.특히 흑백 톤의 묵직한 분위기 위로 드리워진 붉은 그림자는 불안과 긴장감을 극대화한다. 마치 누군가의 숨겨진 본모습이 드러나는 순간을 포착한 듯한 연출은 "어쩌면 내가 만난 그 사람이 사이코패스였을지도 모른다"라는 프로그램의 메시지를 전달한다.무엇보다 MC 전현무와 규현, 넉살, 허영지의 조합이 기대를 높인다. 각기 다른 매력과 시선을 지닌 네 사람은 실제 사건 속 인물들의 심리를 추적하고 사건의 진실을 파헤치며 때로는 냉철하게, 때로는 깊이 공감하는 모습을 보일 예정이다.한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 오는 7월 12일 밤 10시 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr