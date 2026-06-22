오는 23일 첫 방송되는 JTBC '연애전쟁'에서는 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 위기에 놓인 커플들의 사연을 듣고 관계의 향방을 함께 고민한다. 첫 의뢰인으로는 트레이너 남자친구와 프리랜서 아나운서 여자친구가 출연한다.
이 가운데 이효리는 남자 의뢰인을 향해 안 해줄 거면 건들지도 마라"라며 단호한 조언을 건넨다. 남자친구가 중요한 스킨십은 피하면서도 여자친구에게 뽀뽀하는 모습이 공개되자 이효리는 "뽀뽀만 하고 안 한다는 거 아냐"라며 거침없는 조언을 쏟아낸다. 이를 지켜보던 서장훈은 이효리의 재치있는 발언에 웃음을 터뜨린다.
또 이효리는 "올해 한 번도 안했다. 내가 매력이 없나 진지하게 고민했다"라는 여자친구의 말에 말도 안 된다는 표정을 지으며 남자친구를 조용히 압박해 웃음을 안긴다. 바쁜 일 때문이라는 남자친구의 해명에 김희철은 "사랑하면 아무리 바빠도 다 된다"며 자신의 연애 경험담을 털어놔 눈길을 끈다.
'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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