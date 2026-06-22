이효리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB 가수 이효리가 '연애전쟁'에서 결혼 14년 차의 경험이 담긴 솔직한 연애 조언으로 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 가수 이효리가 '연애전쟁'에서 결혼 14년 차의 경험이 담긴 솔직한 연애 조언으로 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

이효리가 '연애전쟁'에서 거침없는 입담을 뽐낸다. / 사진=JTBC

오는 23일 첫 방송되는 JTBC '연애전쟁'에서는 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 위기에 놓인 커플들의 사연을 듣고 관계의 향방을 함께 고민한다. 첫 의뢰인으로는 트레이너 남자친구와 프리랜서 아나운서 여자친구가 출연한다.이 가운데 이효리는 남자 의뢰인을 향해 안 해줄 거면 건들지도 마라"라며 단호한 조언을 건넨다. 남자친구가 중요한 스킨십은 피하면서도 여자친구에게 뽀뽀하는 모습이 공개되자 이효리는 "뽀뽀만 하고 안 한다는 거 아냐"라며 거침없는 조언을 쏟아낸다. 이를 지켜보던 서장훈은 이효리의 재치있는 발언에 웃음을 터뜨린다.또 이효리는 "올해 한 번도 안했다. 내가 매력이 없나 진지하게 고민했다"라는 여자친구의 말에 말도 안 된다는 표정을 지으며 남자친구를 조용히 압박해 웃음을 안긴다. 바쁜 일 때문이라는 남자친구의 해명에 김희철은 "사랑하면 아무리 바빠도 다 된다"며 자신의 연애 경험담을 털어놔 눈길을 끈다.'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr