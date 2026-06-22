김대명이 작품 출연을 위해 체중을 감량했다. / 사진=텐아시아DB, '냉장고를 부탁해' 방송 화면 캡쳐

김대명이 체중 감량에 대해 유쾌한 반응을 보였다. / 사진='냉장고를 부탁해' 방송 화면 캡쳐

배우 김대명이 체중을 한껏 감량한 모습으로 방송에 등장해 화제가 되고 있다.지난 21일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 KBS2 드라마 '결혼의 완성'에 출연하는 김대명과 남궁민이 게스트로 출연했다.김대명은 한층 홀쭉해진 모습으로 등장해 출연진을 놀라게 했다. '미생', '슬기로운 의사생활' 등 이전 작품에서 푸근한 인상을 줬던 것과 달리 한층 날렵해진 인상을 자랑했다.김대명은 "역할에 따라 살을 찌우기도 하고 빼기도 한다"고 설명했다. 출연진이 감탄하자 김대명은 "받은 돈이 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 안정환은 김대명에게 "kg당 가격을 책정하는 거냐"고 물었고 김대명은 "시가다"라고 대답하며 유쾌한 분위기를 이어갔다.김대명과 남궁민이 출연하는 '결혼의 완성'은 오는 7월 4일 첫 방송을 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr